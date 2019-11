Gianni Munari si è ritirato dal calcio giocato rimanendo a Parma nello staff tecnico. Faggiano: «Siamo una famiglia, lo ringrazio»

Gianni Munari ha annunciato di aver appeso gli scarpini al chiodo, a 34 anni, e di essere entrato nell’area scouting del Parma. Belle parole del ds Daniele Faggiano ai margini della conferenza stampa: «Annuncio una dismissione ma subito dopo un’assunzione. Già da qualche giorno Gianni affianca me nello staff tecnico. Siamo un gruppo, una famiglia»

«Lo ringrazio, come lui ringrazia Parma, ci siamo completati. Da qualche giorno siamo fianco a fianco, per uno che ha lasciato il segno ovunque è andato non è semplice. E’ una grande emozione».