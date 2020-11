Parma Fiorentina, derby “americano”. Krause: «Vogliamo i tre punti»

Parma-Fiorentina non è un derby territoriale, ma dal punto di vista dei presidente sì. Sia i gialloblù che i viola hanno infatti presidenti USA che domani saranno pronti a darsi battaglia. E suoi social, il patron dei ducale Kyle Krause ha caricato la squadra in vista della partita.

«Ho adorato vedere i ragazzi a Collecchio oggi. Non vedo l’ora di ottenere i tre punti domani. Forza Parma».

Love watching i ragazzi at Collecchio today. Looking forward to getting 3 points tomorrow. #ForzaParma 💛💙 pic.twitter.com/MI4qwpq2IA

