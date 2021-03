Infortunio Gagliolo: distrazione all’adduttore destro. Il comunicato

Infortunio Gagliolo: il terzino si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore

Riccardo Gagliolo si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno appurato una distrazione muscolare all’adduttore destro.

«Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento tecnico seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta.

Mattia Bani ed Hernani hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius e Roberto Inglese. Terapie per Simone Iacoponi e Lautaro Valenti. Riccardo Gagliolo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per approfondire la dolorabilità agli adduttori di destra comparsa durante l’allenamento di ieri: è stata evidenziata una distrazione muscolare all’adduttore lungo destro. Il calciatore, pertanto, non sarà disponibile per la gara di domenica contro la Roma.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse».