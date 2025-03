Parma, Keita: «Non avevo cominciato bene. Ecco cosa è successo dopo l'espulsione nella prima partita...»

Il centrocampista del Parma Mandela Keita ha parlato della sua stagione con i crociati. Le parole

Il centrocampista del Parma Mandela Keita, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Parma ed ha parlato della sua stagione con i crociati. A seguire le sue parole.

PAROLE– «Non avevo cominciato bene, nella prima partita ho preso due cartellini gialli, è difficile per me perché sono venuto con fiducia, molta passione, avevo l’obiettivo di mostrare a tutti, in primis alla società, che ero pronto a giocare nel Parma e volevo lavorare duro per aiutare la squadra. Dopo l’espulsione, tutti mi hanno aiutato a superare mentalmente quest’episodio e sono grato alla società, ai compagni e allo staff per essermi stati sempre vicini».

DIFFICOLTA‘ – «Era qualcosa di nuovo per me, una nuova esperienza nella mia vita. Tutti a Parma, dalla società al direttore sportivo fino ai compagni e allo staff, mi hanno aiutato ogni giorno dandomi fiducia e invitandomi a lavorare di più. Anche la famiglia mi ha sempre protetto».

L’INVESTIMENTO HA PESATO? – «Onestamente non troppo, io penso solo a giocare bene e aiutare la squadra. Sono molto felice che abbiano fatto questo per me e mi considerino così importante. Ma non ci faccio caso, io voglio solo aiutare la squadra».