Kyle Krause, presidente del Parma, elogia la scelta di puntare su tanti giovani per il nuovo corso targato Liverani. Le sue parole

Il presidente del Parma, Kyle Krause, si dice eccitato per il nuovo corso dei ducali che vede in rosa tanti giovani e per di più impiegati nel corso di questo scorcio di campionato da Fabio Liverani. Le sue parole su Twitter.

«Sono eccitato per il nostro presente e per il nostro futuro! 3 dei 10 giocatori più giovani utilizzati in Serie A quest’anno sono nostri».