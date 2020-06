Parma, Kucka scherza: «Pensavo di dover chiamare l’ambulanza»

Juraj Kucka ha scherzato al termine della sfida contro il Torino: le dichiarazioni del centrocampista del Parma

Juraj Kucka, centrocampista del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione offerta contro il Torino alla ripresa del campionato di Serie A.

«Penso che la partita è stata equilibrata, con occasioni per noi e per loro. Mi aspettavo di peggio per la parte fisica, mi sono sentito abbastanza bene, pensavo di dover chiamare l’ambulanza a fine primo tempo. Sono contento per il risultato e il gol, speriamo di continuare così. L’esultanza del bazooka? Era per un amico».