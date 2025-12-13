Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della 15a giornata di Serie A

Ultime Notizie
Alle 18 in campo Parma Lazio allo stadio Tardini, match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
I padroni di casa, allenati da Cuesta, cercano punti salvezza importanti per rispondere al successo del Lecce, nel tentativo di allungare sulla zona retrocessione occupata dal Pisa con 10 punti, quattro in meno dei crociati, inseriti nel quartetto con Genoa, Torino e Cagliari.
Priva di Isaksen, la Lazio di Maurizio Sarri, invece, cerca la svolta per ripartire in campionato dopo la sconfitta a Milano contro il Milan e il pareggio interno contro il Bologna, anche per superare un evidente “mal di trasferta” che ha colpito i biancocelesti, mai vittoriosi lontano dall’Olimpico dal 29 settembre. Segui LIVE il match con Lazionews24.
FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.