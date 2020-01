Allo Stadio Tardini, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Lecce si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Parma Lecce 1-0 MOVIOLA

3′ Ci prova Mancosu – Azione personale del numero 8 e tiro-cross respinto da Sepe.

18′ Mancino di Falco – Ci prova il numero 10 giallorosso con un sinistro da fuori, Sepe blocca.

36′ Occasione Petriccione – Tentativo del centrocampista del Lecce sul cross di Donati, interviene Darmian che devia in angolo. L’ex Perugia poteva fare decisamente meglio.

40′ Chance per Gagliolo – Sponda di Inglese e conclusione mancina del terzino gialloblù, Gabriel si allunga e salva i suoi. L’arbitro ferma per fuorigioco ma la posizione del numero 28 sembrava essere regolare.

52′ Occasione Kucka – Contropiede ducale orchestrato da Kulusevski, lo svedese prova a scartare Gabriel, entra in area e serve Kucka che calcia da buona posizione ma Gabriel recupera in fretta e devia in angolo.

53′ Chance Mancosu – Ci prova il numero 8 con un destro violento dall’interno dell’area, Sepe gli dice di no.

57′ Gol del Parma – Colpo di testa vincente di Iacoponi su angolo battuto da Hernani.

59′ Reazione Lecce – Ancora Mancosu ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa del Parma.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Iacoponi PAGELLE

Parma Lecce 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 57′ Iacoponi (P)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kucka; Kurtic, Inglese, Kulusevski. All. D’Aversa.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu (64′ Lapadula); Babacar, Falco. All. Liverani.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

NOTE: AMMONITI: Hernani, Inglese (P); Petriccione (L), Liverani (L) per proteste.