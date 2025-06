Parma, il futuro di Leoni appeso ad un filo. Quella big offre una contropartita interessante - Calcio News 24

Parma, occhi puntati su Leoni: il Milan pensa a Colombo come contropartita per arrivare al difensore

Il Parma continua a essere protagonista del mercato estivo, questa volta al centro dell’interesse di due big del calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Giovanni Leoni, giovane talento di proprietà del Parma, considerato uno dei profili più promettenti del panorama difensivo italiano.

Il club rossonero starebbe valutando l’inserimento di una contropartita tecnica per convincere il Parma a cedere il difensore. Il nome proposto è quello di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 reduce da un’esperienza in prestito all’Empoli. L’attaccante potrebbe rappresentare un’opzione concreta per l’attacco dei ducali, attualmente alla ricerca di alternative in vista di una possibile partenza di Bonny, osservato con interesse da diversi club italiani ed esteri.

La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’ipotesi è chiara: il Milan vuole anticipare la concorrenza – in particolare quella della Juventus – proponendo un pacchetto che includa un giovane già pronto per la Serie A come Colombo. Per il Parma, si tratterebbe di un’operazione interessante, in grado di garantire un rinforzo immediato in attacco e al tempo stesso valorizzare al massimo l’uscita di un giovane talento come Leoni.

Il Parma, fresco di salvezza in Serie A, si sta muovendo con attenzione sul mercato per costruire una squadra competitiva. Il direttore sportivo Mauro Pederzoli e la proprietà crociata hanno come obiettivo quello di garantire continuità al progetto tecnico portato avanti dalla società, puntando su giovani di qualità ma anche su elementi già pronti per il salto di categoria.

Giovanni Leoni, difensore classe 2006, rappresenta uno dei gioielli su cui il Parma potrebbe costruire il proprio futuro. Tuttavia, le attenzioni di grandi club come Milan e Juventus rendono complicata la permanenza del giocatore in Emilia.

Per questo motivo, l’inserimento di Colombo potrebbe diventare l’elemento chiave per una possibile fumata bianca. Il calciomercato del Parma entra così nel vivo, tra cessioni strategiche e innesti mirati per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie.