Parma, Lucarelli soddisfatto: «Merito di tutti, dalla società ai giocatori»

Parma, il club manager Lucarelli: «Il nostro momento? Merito di tutti, società, giocatori e allenatore. C’è una crescita generale»

Alessandro Lucarelli, ex giocatore del Parma e attuale club manager, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui si dice soddisfatto dell’attuale momento degli emiliani. Ecco le sue parole:

«Merito di tutte le componenti, brave a far rendere tutti i ragazzi. A cominciare dalla proprietà, che ha permesso di creare una squadra di un certo livello, fino al ds che ha preso i giocatori e al mister, bravo a farli rendere tutti. Penso ci sia una crescita generale da parte di tutti gli acquisti fatti in estate, un giocatore che sta facendo grandi cose è Dermaku, un esempio per tutti».