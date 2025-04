Parma, Alessandro Melli soddisfatto: «Ora è una squadra quadrata. Grazie a Chivu fa questa cosa»

Parma, l’ex dirigente e calciatore, Alessandro Melli soddisfatto da Chivu. Le sue dichiarazioni

Ha parlato ai microfoni di Lady Viola, per presentare la sfida odierna Fiorentina Parma, l’ex dirigente e calciatore dei Crociati, Alessandro Melli che ha commentato così la partita.

«La Fiorentina è una squadra più forte, più strutturata e con maggior qualità: la classifica lo dimostra. Gli aspetti che possono aiutare il Parma sono due. I gialloblu stanno abbastanza bene, e vengono da un paio di risultati positivi: con Pecchia subivano molto, mentre adesso con Chivu si difendono molto bene. Adesso il Parma è una squadra un po’ più quadrata, meno spettacolare ma più centrata sull’obiettivo. Il secondo aspetto è il fatto che la Fiorentina ha giocato giovedì, e giocherà anche il prossimo: anche se ha vinto la trasferta influirà»

Poi parole anche per Kean: «Adesso come adesso è il giocatore piu importante che abbiamo in Italia. Un mio amico, che è nel giro della Nazionale, in questo momento qui Moise è veramente devastante: in allenamento è diventato immancabile ed in partita si conferma. E’ cresciuto molto come persona, va detto che in precedenza forse si era dimostrato forse un po’ immaturo. Adesso è diventato una persona molto seria e consapevole dei suoi mezzi»