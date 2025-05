Parma Napoli, Di Domenico chiaro: «Chiedo ai tifosi partenopei di presentarsi con il biglietto e di essere civili!» - Calcio News 24

Parma Napoli, il Questore Di Domenico, ha rilasciato qualche dichiarazione ai tifosi partenopei in vista della trasferta

Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, ai microfoni di Radio CRC ha voluto parlare di Parma Napoli soffermandosi sul settore ospiti.

LA CHIAREZZA – «Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato sistema di sicurezza. È stato fatto uno sforzo notevole per consentire questo ingresso ai tifosi azzurri. Dopo attente valutazioni fatte dall’Osservatorio e da tutte le componenti interessate si è deciso di consentire la trasferta ai tifosi partenopei e a tutti i residenti in altre parti d’Italia che sono in possesso della fidelity card del Napoli. Colgo l’occasione per dire a tutti coloro che entreranno in possesso del biglietto che sarà nominativo, cartaceo e incredibile che non sarà possibile acquistare altri biglietti quindi dobbiamo partire con il biglietto. Per tutti coloro che vorranno acquistare i biglietti per gli altri settori bisognerà disporre della fidelity card del Parma acquistata entro il 30 marzo. La vendita dei biglietti inizierà oggi alle 14 presso il circuito in uso del Parma. Lo stadio sarà sold out. Abbiamo deciso per ragioni di sicurezza e di buon senso che la fidelity card del Parma dovesse essere acquistata entro fine marzo per evitare che ci siano commistioni poiché ci sono stati casi di acquisti anomali di fidelity card» .