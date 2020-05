Parma: nessuna squadra segna di più in contropiede

Il Parma di D’Aversa è una squadra che si esalta nell’attacco in spazi larghi. Nessuno in Serie A segna più su contropiede

Il gioco del Parma di D’Aversa si caratterizza per essere estremamente diretto e verticali. I ducali si difendono con uno dei baricentri più passivi del campionato: la voglia è quella di arrivare velocemente in porta, attaccando tramite ripartenze lunghe. Non c’è l’intenzione di consolidare il possesso.

Non a caso, come riporta Whoscored.com, si tratta della squadra che in Serie A segna di più in contropiede. 8 gol fin qui. Un dato che esprime bene l’indole del Parma, che può contare su velocisti sublimi come Gervinho e Kulusevski.