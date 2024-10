Parma, Pecchia: «Rosso a Coulibaly? Preferisco NON commentare, brava la squadra a REAGIRE»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna, terminata 0-0.

PAREGGIO IN 10 – «Abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo creato molto, e rischiato qualcosa sulle palle inattive. Dal 52′ è nata ivnece un’altra partita che la squadra ha interpretato bene, difendendosi con ordine. Sono molto contento perché in una cornice molto bella i miei hanno provato a essere protagonisti».

IDENTITA’ DI GIOCO – «Noi in ogni partita dobbiamo mettere sempre qualcosa in più, perché il nostro cammino è il linea con quello che deve essere il campionato del Parma. In ogni partita però la squadra ha sempre mantenuto la sua identità: oggi ci portiamo dietro, oltre al nostro modo di essere, un’intensità mentale che la squadra ha tirato fuori in un momento complicato».

ESPULSIONE COULIBALY – «Coulibaly è entrato molto bene facendo una grande prestazione. Sul rosso posso dire che le valutazioni devono farle altri. Voglio però sottolineare anche le prestazioni dei subentranti che hanno fatto molto bene. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo continuare a perseguire la via del gol cercando di giocare verticalmente. Dopo pochi minuti è cambiata la partita, ma abbiamo risposto bene».