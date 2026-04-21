Parma, Pellegrino recupera per il Pisa? Le condizioni dell’attaccante e cosa è accaduto nell’allenamento odierno

Parma, Pellegrino torna a disposizione per il match contro il Pisa? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’allenamento odierno

Il Parma scalda i motori in vista del prossimo e fondamentale impegno di campionato. Agli ordini dell’allenatore Cuesta, la compagine emiliana ha ripreso attivamente i lavori al centro sportivo per preparare al meglio la delicata sfida casalinga. L’appuntamento per i tifosi gialloblù è fissato per sabato alle ore 15:00, quando il prato dello stadio Tardini ospiterà l’attesissimo match contro il Pisa. Una gara che si preannuncia vibrante, in cui i padroni di casa cercheranno di imporre il proprio gioco per conquistare l’intera posta in palio davanti al proprio pubblico.

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Lavoro differenziato per Mateo Pellegrino

Nel corso della seduta di allenamento mattutina, l’attenzione dello staff tecnico e dell’intera infermeria si è concentrata quasi totalmente sulle condizioni dell’attaccante argentino Mateo Pellegrino. Il centravanti sudamericano, infatti, ha svolto un programma di lavoro a parte rispetto al resto del gruppo. Il giocatore sta recuperando dai traumi riportati durante la combattuta sfida contro l’Udinese, che lo avevano costretto a un inevitabile cambio precauzionale proprio nell’intervallo.

La dinamica dell’infortunio e l’esito degli esami medici

Riavvolgendo il nastro della scorsa giornata, l’infortunio della punta è scaturito da due duri impatti avvenuti in rapida successione. Il primo si è verificato in un fortuito contrasto aereo con il proprio compagno di squadra Ndiaye, mentre il secondo, rivelatosi decisamente più duro, ha visto l’argentino scontrarsi con l’avversario Kristensen. Proprio quest’ultimo colpo alla testa ha lasciato il calciatore visibilmente claudicante, spingendo la panchina alla saggia decisione della sostituzione a metà gara.

Fortunatamente, i controlli strumentali a cui l’atleta si è sottoposto nell’immediato post-partita hanno dato esito negativo, scongiurando qualsiasi tipo di complicazione clinica severa.

Le opzioni per l’attacco: ottimismo per la maglia da titolare

Nonostante l’allenamento differenziato odierno, dall’ambiente ducale filtra un giustificato ottimismo. La sensazione predominante è che Pellegrino possa recuperare a pieno regime in tempo utile, prendendosi regolarmente una maglia da titolare al centro del reparto offensivo per affrontare la compagine toscana. Tuttavia, mister Cuesta sta già provando le alternative tattiche per non farsi trovare impreparato: nel caso in cui il bomber non dovesse ricevere il via libera per partire dal primo minuto, la chance da titolare toccherebbe di diritto a Elphege, pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco emiliano.