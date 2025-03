Parma Torino: Pellegrino 8 in pagella, l’argentino si è sbloccato. Chivu come Pecchia: segnano un po’ tutti da calcio d’angolo

Parma Torino: super Pellegrino con un 8 in pagella! Chivu come Pecchia: segnano un po’ tutti da corner. Il dato e l’analisi

La doppietta di Pellegrino in Parma-Torino vale un punto e l’8 in pagella per l’argentino, mossa dalla panchina che ha premiato Chivu. La Gazzetta dello Sport lo ha ritenuto il migliore del match con la seguente motivazione: «Primi gol italiani, con voglia, movimenti giusti e senso della porta. Cambia faccia al Parma, acquisto importante per la volata salvezza».

Non solo: quello di ieri è ben il sesto gol che il Parma realizza da corner, diretto o indiretto. E gli interpreti sono sempre diversi. I precedenti erano stati messi a segno da Delprato con l’Udinese, da Valeri a Venezia, da Sohm in Parma-Verona, da Valenti nel 2-1 sul Monza, infine da Leoni a Cagliari. Una buona linea di continuità tra la gestione di Fabio Pecchia e quella di Cristian Chivu, qualcosa che può fare la differenza in una corsa salvezza dove la classifica si muove poco, punto a punto, e ogni dettaglio diventa importantissimo.