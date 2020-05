Parma, ufficiale: il pernottamento a Collecchio diventa facoltativo

Il comunicato ufficiale del Parma dopo le ultime novità. Per gli allenamenti di gruppo si attende un’altra ufficialità

Il Parma è stato l’unico club ad iniziare un ritiro nel proprio centro sportivo, a inizio settimana. Per la ripresa degli allenamenti di gruppo si attende l’ufficialità del protocollo mentre il pernottamento all’interno del centro sportivo di Collecchio, diventerà facoltativo.

«Il Parma Calcio 1913 accoglie con soddisfazione la notizia della validazione del nuovo protocollo per gli allenamenti da parte del Comitato Tecnico Scientifico. A tal proposito la Società comunica che gli allenamenti collettivi inizieranno non appena il protocollo stesso verrà ufficializzato, nel rigoroso rispetto delle norme e delle indicazioni vigenti e mantenendo tutte le disposizioni già introdotte a tutela della salute dei tesserati. Da questa sera, inoltre, per il cosiddetto “Gruppo Squadra”, il pernottamento all’interno del Centro Sportivo di Collecchio diventerà facoltativo».