Parma, UFFICIALE il rinnovo fino al 2029 di Rinaldi! Il portiere commenta: «Mi ha visto crescere, potremo toglierci soddisfazioni»

Filippo Rinaldi, portiere classe 2002, ha prolungato il suo contratto con il Parma fino al 30 giugno 2029, dopo l’esperienza in prestito alla Feralpisalò. Il comunicato e le prime dichiarazioni.

Nel corso della sua carriera Rinaldi ha totalizzato 34 presenze con l’Olbia, 32 con la Feralpisalò, 22 con il Piacenza, 9 con il Montevarchi, 18 con l’Under 19 del Parma e 16 con l’Under 17 dei ducali. Il portiere ha vinto un campionato di Serie B con i gialloblù nel 2023-2024, stagione nella quale però non è mai sceso in campo.

COMUNICATO – «Parma Calcio annuncia che Filippo Rinaldi ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2029. Con quasi 100 presenze in Serie C (94 partite da titolare su 94 presenze totali), Filippo in questa stagione ha raggiunto i playoff con la Feralpisalò, disputando 31 partite da titolare su 31 presenze. Un altro campionato da assoluto protagonista, un’altra annata che gli ha permesso di arricchire il suo percorso nel calcio professionistico. Così, come quello della Nazionale azzurra, con cui ha giocato dall’U17 fino a raggiungere l’U21, con cui ha raccolto 2 presenze. Filippo, legato al Club gialloblu dal 2016, è un esempio per l’abnegazione al lavoro e per la voglia di continuare a migliorarsi sempre».

DICHIARAZIONI DI RINALDI – «Sono molto contento per il rinnovo, Parma mi ha visto crescere, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra e non vedo l’ora di affrontare questa nuova tappa insieme, dove sono sicuro potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Ci tengo inoltre a ringraziare il Presidente Kyle J. Krause e tutta la società per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di dimostrare quanto valgo».