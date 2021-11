Parolo presenta il derby di Milano: «Inzaghi è migliorato. Milan favorito»

In un’intervista Parolo ha presentato il derby di Milano

Intervistato dal Corriere dello Sport, Marco Parolo ha presentato il derby di Milano. Ecco le sue parole.

INZAGHI – «È stata una sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile, ma lui ci è riuscito. È diventato un allenatore davvero molto forte».

SCARAMANZIE – «A Roma era Inzaghi a sentire più il derby e così a trasmettere più carica al gruppo»

DERBY – «Chi vincerà? Dico Milan. Due giocatori decisivi saranno Ibra e Leao da una parte, Lautaro Martinez e Perisic dall’altra. Il Toro non segna da sei partite e Inzaghi sa come motivarlo».