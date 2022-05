Passetti prima di Cagliari-Inter: «Possiamo e dobbiamo vincere». Le dichiarazioni del dirigente dei rossoblu

Mario Passetti ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Cagliari Inter. Le sue parole cariche di fiducia.

«Siamo consapevoli che il destino dipende da noi. È stato un campionato al di sotto delle aspettative. È una grande possibilità che non possiamo non sfruttare. Sono partite complicate queste, l’Inter è fortissima però l’avversario viene in secondo piano. Noi dobbiamo essere consapevoli di poter e dover vincere».