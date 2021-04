Roma, Pastore: «Situazione difficile, non scendo in campo da un anno»

Javier Pastore parla del suo presente e del suo futuro alla Roma: ecco le dichiarazioni del fantasista argentino sulla sua situazione

Javier Pastore, ai microfoni di MundoD, ha parlato della sua situazione alla Roma.

FUTURO – «La mia situazione con la Roma non è semplicissima. A giugno si riaprirà tutto e allora vedremo cosa succederà con il club giallorosso, visto che mi restano comunque ancora due anni di contratto. Ora non è il momento giusto, dal momento che è un anno che non scendo in campo e non ho ritmo. Fortunatamente ora mi sento molto bene, dimenticando l’infortunio, ma voglio sentirmi attivo e in condizione per tornare dove voglio giocare, altrimenti tornerei ma senza poter aiutare».