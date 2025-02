Pastorello rivela: «Su Coman non c’era solo il Cagliari, la trattativa è andata così»

Le parole di Federico Pastorello, noto procuratore sportivo, sull’impatto di Florinel Coman sul Cagliari. Tutti i dettagli in merito

Federico Pastorello ha parlato sul sito di Gianluca Di Marzio dell’impatto di Florinel Coman sul Cagliari.

TRASFERIMENTO IN ITALIA – «Lo scorso luglio abbiamo deciso di accettare questa opportunità. È stata una scelta positiva. Anche perché Coman sta iniziando ad avere un’età importante. Se resti lì a lungo (Romania n.d.r.) rischi di essere etichettato come un calciatore adatto solo a quel tipo di contesto. Oggi Florinel sta bene, fisicamente e psicologicamente».

PRESTITO AL CAGLIARI – «Non abbiamo messo nessuna opzione. Abbiamo preferito muoverci in questo modo, anche perché è stato fatto tutto nelle ultime ore del calciomercato. mmetto che c’è stata qualche difficoltà. L’Al-Gharafa non voleva privarsi del calciatore. Ma abbiamo dovuto ragionare insieme. Le competizioni locali sarebbero iniziate ad aprile. E al massimo ci sarebbero state quattro partite da giocare in Champions League asiatica».

LUCESCU E LA LAZIO – «Si è adoperato anche Lucescu. Ha fatto capire alla società che il ragazzo ha bisogno di giocare per il bene di tutti. Interesse dall’Italia? A 17 anni era considerato una stella. Ancora non lo seguivo. Ma mi informai. Ora pensiamo al Cagliari. Non dispiaceva alla Lazio».

CARATTERISTICHE TECNICHE – «Ma (in passato n.d.r.) aveva numeri, per quanto riguarda la parte atletica, che non hanno convinto al massimo. Questo perché è stato abituato a giocare negli ultimi 30 metri. Correva un massimo di 8 o 9 chilometri a partita. Deve migliorare tanto, soprattutto nella fase difensiva. Ma ne abbiamo parlato. E ha capito che la strada è lunga».