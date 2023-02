Pato e il suo Inter-Milan: «Io e Leao ci somigliamo. Segnare nel derby? Ecco cosa si prova»

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato del derby di Milano intervistato da La Gazzetta dello Sport

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato del derby di Milano intervistato da La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

LEAO – «Deve fare ciò che sente col cuore, perché a volte hai troppe persone intorno che ti dicono cosa fare. Deve decidere per ciò che pensa lo renderà felice. Leao comunque al Milan ha casa, ha tutto ciò che gli serve. E lui ha caratteristiche fantastiche. Se posso dargli un consiglio gli dico di restare sempre esterno. In alcune cose sul campo ci somigliamo».

SEGNARE IN UN DERBY – «Pelle d’oca. Pensi tutta la settimana a quello, prima della partita a me formicolava la pancia e quando segni l’unica cosa che ti viene in mente è: ‘Mamma mia, quanto è bello…’. Ti senti come se avessi dieci chili di meno. Vedere la festa scudetto è stato rivivere la mia del 2011».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24