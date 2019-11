Dimitri Payet ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Rudy Garcia sulla panchina del Lione. Queste le sue parole

Dimitri Payet non ha usato parole leggere per dire la sua sull’arrivo di Rudy Garcia al Lione, prossimo avversario dell’Olympique Marsiglia. Queste le parole dell’attaccante sul suo ex tecnico.

«Vedere Garcia dall’altra parte è difficile, soprattuto perchè abbiamo giocato a Lione pochi mesi fa. Considerando il suo discorso su tifosi, presidente e giocatori del Lioen fa strano»