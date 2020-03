Pearson contro Boris Johnson: «Suo messaggio privo di leadership» – VIDEO

Le parole dell’allenatore del Watford, Nigel Pearson, dopo il discorso del primo ministro Johnson sul Coronavirus

Il tecnico del Watford, Nigel Pearson, ha aspramente criticato il discorso del primo ministro inglese, Boris Johnson, accusandolo di avere sottovalutato il Coronavirus.

«Non mi è sembrato di avere un grande leader. Sono rimasto colpito dalla mancanza di leadership e di chiarezza. Ho sentito una sua dichiarazione in cui ci diceva che non vi fossero rischi nel far venire le persone a contatto in occasione delle gare, e diceva che fosse basta sulla scienza. Magari è vero, ma mi sembra che non abbia senso. Dobbiamo capire il problema, anche nel calcio dobbiamo pensare al benessere di tutti. Penso che servano interventi decisivi. Abbiamo avuto dei giocatori che non si sono sentiti bene, abbiamo un giocatore che aspetta il risultato dei test. E diversi hanno manifestato sintomi influenzali»