Pec Zwolle Ajax 0-1: decide Taylor come 7 giorni fa, stavolta su rigore: i dettagli

Il vantaggio sul Psv torna a + 8 a giornate dallo scontro che deciderà il titolo: le ultime sull’Eredivise

Erano tre gli imperativi dell’Ajax impegnato oggi in casa del Pec Zwolle. Rispondere alla vittoria del sabato del Psv, che ha ridotto il margine di vantaggio da +8 a +5. Offrire una dimostrazione di forza morale dopo la sconfitta in casa in Europa League con l’Eintracht di Francoforte.

Conquistare l’intera posta possibilmente senza dannarsi l’anima, un po’ alla stregua di quanto capitato 7 giorni prima nell’1-0 sull’Almere City all’insegna del risparmio energetico. Il primo tempo ha presentato una gara bloccata. L’Ajax presentava in campo solo due giocatori non impiegati inizialmente giovedì, a parte il portiere Matheus: Fitz-Jim e Berghuis. Proprio loro sono stati gli autori della migliore azione poco prima dell’intervallo, con il primo davanti al portiere grazie all’assist del secondo. La conclusione ha trovato il muro di Schendelaar e sulla successiva ribattuta di Gaaei verso la porta il numero 1 del Pec ha ancora risposto da par suo.

Nella ripresa la svolta l’ha determinata Taylor, che si è procurato il rigore con un tiro intercettato dal braccio di Garcia MacNulty: il centrocampista si è presentato dal dischetto e senza alcun problema l’ha trasformato spiazzando il portiere. Era l’ora di gioco: il resto della partita è stato un assalto un po’ disordinato della squadra di casa, che non ha prodotto molto se non nei minuti finali quando Buitink da solo ha alzato il pallone sopra la traversa. A pochi secondi dal termine Traoré ha centrato il palo e poi si è visto annullare lo 0-2 per fuorigioco.

La giocata della domenica è stata comunque la grande parata di Schendelaar su un sinistro vellutato di Berghuis. Concludendo, le risposte ai 3 interrogativi iniziali sono: l’Ajax mantiene il +8 sul Psv, a 2 giornate dallo scontro diretto ad Eindhoven; la squadra è pronta per l’Europa League, ma ha perso Brobbey per una botta al ginocchio e lo stesso Taylor è uscito mettendo ghiaccio sulla caviglia. L’1-0 di oggi conferma la solidità di 7 giorni prima e questo non può che rendere contento Francesco Farioli.