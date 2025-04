Pedro dopo la doppietta: «Un vero peccato non aver vinto stasera. Per arrivare in Champions bisognerà fare questo»

Pedro, attaccante della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo il pareggio conquistato contro il parma

Ai microfoni di Dazn, l’attaccante della Lazio Pedro, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo il pareggio conquistato contro il Parma

SODDISFAZIONE – «Per noi è un peccato, avevamo fatto un bello sforzo, soprattutto è stata una bella gara nel secondo tempo ma alla fine non abbiamo ottenuto i 3 punti importanti per la classifica, ora testa alle ultime che mancano. Abbiamo avuto tante gare sfortunate, dobbiamo arrivare fino in fondo, altrimenti è difficile arrivare in Champions. Non possossiamo sbagliare così in casa»