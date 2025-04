Pedro a LSC: «Europa League? Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Derby? Servono tutti i tifosi»

Brutta sconfitta per la Lazio di Baroni che si ferma nella corsa verso la finale di UEFA Europa League cadendo per 2-0 contro i norvegesi del Bodo Glimt. A margine della partita, l’attaccante Pedro ha parlato ai microfoni di LSC:

PAROLE – «Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio. Abbiamo preso 2 gol, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Ci siamo lasciati scappare un’altra opportunità, ma ora pensiamo a preparare bene le prossime due gare che sono difficili e vogliamo fare bene. Derby? Servono tutti i tifosi, non ho dubbi che saranno con noi, dobbiamo affrontare la prossima gara nel migliore dei modi».