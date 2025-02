Pedullà rivela: «Futuro Vlahovic-Juve? C’è una sola possibilità»

Le parole di Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juve nella prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Alfredo Pedullà ha analizzato su SportItalia il futuro di Dusan Vlahovic con la Juve.

VLAHOVIC JUVE – «Oggi Vlahovic ha perso la titolarità, è fuori dai giochi. Kolo Muani ora è in lista Champions, ha dimostrato con i gol di essersi integrato, non ha problemi personali. La Juve vuole utilizzare Vlahovic il più possibile per non deprezzare il costo del cartellino, ma è anche vero che difficilmente lo vedremo in coppia con Kolo Muani, difficilmente Thiago Motta giocherà con due attaccanti.

Manca meno di un anno e mezzo alla scadenza del contratto. Ma giocando poco e guadagnando quei soldi due cose andrebbero dette: quanto prendi dal cartellino? Chi dà quell’ingaggio a Vlahovic? Per me oggi l’unica strada è l’Arabia, è l’unico paese che ti dà quell’ingaggio e forse anche qualcosa in più. Di cartellino pagherebbero il giusto».