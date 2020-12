Pelé a Maradona: «Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra»

«Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra», il toccante messaggio di Pelé per Diego Armando Maradona. Le sue parole

Sul proprio profilo Instagram Pelé ha dedicato un toccante messaggio a Diego Armando Maradona a una settimana dalla sua morte.

IL SUO SALUTO – «Oggi sono sette giorni da quanto te ne sei andato. In molti hanno provato a fare un paragone fra le nostre vite. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo. Un mago con il pallone fra i piedi. Una vera leggenda. Ma più di tutto questo, per me, sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande.

Oggi, sono sicuro che il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore se smettessimo di fare paragoni e cominciammo ad ammirarci di più. Per questo motivo voglio dire che sei incomparabile.

La tua traiettoria è stata segnata dall’onestà. E nel tuo stile unico e particolare, ci hai insegnato ad amare e a dire più spesso “Ti Amo”. La tua rapida partenza non mi ha permesso di dirtelo, quindi scriverò: ti voglio bene Diego.

Mio grade amico, grazie per questo viaggio. Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra. E sarà la prima volta che in campo alzerò il mio pugno al cielo senza festeggiare un gol. Lo farò perché finalmente ti avrò riabbracciato».



