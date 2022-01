La figlia di Pelé rassicura tutti: «Papà sta bene, è forte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo le preoccupazioni di ieri e le voci circolate dalla ESPN, ci ha pensato Kaly Nascimento a rassicurare sulle condizioni di Pelé

E’ la stessa figlia di Pelé, Kaly Nascimento, ha rassicurare il Mondo sulle condizioni di suo padre. Le sue parole come riportate dall’ANSA:

CONDIZIONI – «Sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati. Non so quali voci circolino, ma non è cambiato nulla. Mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese. Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è forte».