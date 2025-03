Pellegatti esalta Donnarumma: «Molto bravo ieri sera! Lui è un grande portiere per quel motivo. Giornali francesi? Si ricredano su di lui!»

Carlo Pellegatti, telecronista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Donnarumma dopo la gara di ieri del PSG

A Tutti i convocati, Carlo Pellegatti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Donnarumma.

LE PAROLE – «Donnarumma è bravo perché è molto costante: non è mai alterno, anche perché non sarebbe un grande portiere se fosse così. So che rimanendo alla partita di ieri del PSG è uscito da trionfatore: i giornali francesi dovrebbero ricredersi dopo le critiche fatte in precedenza»