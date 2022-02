Pellegrini: «Roma, sono fiducioso. Serve uno scatto. Mondiale? Bisogna andarci...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il capitano della Roma Pellegrini ha parlato degli obiettivi in giallorosso e con la Nazionale

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista a SportWeek in uscita domani. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un breve estratto delle parole del giallorosso.

ITALIA – «Si deve andare. Purtroppo per nostri demeriti abbiamo imboccato una strada difficile, pensavamo di avere in mano la qualificazione e invece… Marzo, per me, può essere un’occasione per riprendere quello che ho perso».

ROMA – «La Roma non è un posto di passaggio, i cavalli si vedono all’arrivo e io sono fiducioso. Ma serve uno scatto».