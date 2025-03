Pepe sicuro: «Nuova Champions, ma vincerà ancora il Real Madrid. Ancelotti ha tenuto la squadra viva, sul mio ritorno…»

Le parole di Pepe, ex difensore portoghese del Real Madrid, sulla squadra favorita per vincere la Champions League. I dettagli

Pepe ha parlato ad AS della Champions League una volta giunti ai quarti di finale, con anche l’Inter ancora in gioco.

REAL MADRID FAVORITO – «È una nuova Champions. Ma il Real Madrid non può mai essere dato per morto. Lotterà fino all’ultimo minuto. La cosa più importante per il Madrid è arrivare a questo punto dell’anno come è ora, lottando per i tre titoli».

MODRIC E RONALDO – «Ci sono eccezioni. Guardali entrambi. Modric è a un livello incredibile, con tutta la pressione che c’è a Madrid. Anche il club aiuta molto e l’allenatore è molto importante. E Cristiano, che ha dato così tanto al calcio, continua ad un livello altrettanto alto».

RITORNO AL REAL MADRID – «No, no. Il Madrid è una squadra che nelle difficoltà ottiene sempre qualcosa. Ora è uscito Asencio ed è stato un bene per noi, per la squadra, per il club e anche per la nazionale spagnola. Sta facendo bene il suo ruolo».