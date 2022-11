Per Atalanta Napoli la Curva Nord prepara il bandierone: «La nostra unione per una grande passione»

Il popolo dell’Atalanta è pronto a caricare la squadra contro il Napoli, e in programma c’è un bandierone come coreografia

Per una grande partita come questa serve una grande tifoseria, e quella dell’Atalanta è unica proprio per questo. Contro il Napoli la posta in palio è altissima per gli uomini di Gasperini. L’obiettivo è uno solo sugli spalti: rendere il tifo compatto.

Le premesse sono ottime da ipotizzare una grande coreografia in Curva Pisani e tale teoria si è trasformata in realtà grazie ad un passaparola social che recita: «Un muro! Rappresentativo per tutti, per chi ci crede e per chi c’è! Adoss!! Martedì 1 novembre ci troviamo dalle ore 14:00 al Baretto (punto di ritrovo dei tifosi dell’Atalanta) per creare e personalizzare il bandierone che verrà utilizzato sabato contro il Napoli. Ognia compagnia avrà uno spazio per scrivere il proprio nome o il proprio ideale. Chi ha la possibilità di portare delle bombolette sono ben accette. LA NOSTRA UNIONE PER UNA GRANDE PASSIONE!». Non resta che aspettare con grande trepidazione.