Perico in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Napoli, Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine. Caso Folorunsho? Ci sono state offese da una parte e dall’altra...»

Gabriele Perico ha vissuto anni significativi in Sardegna tra il 2010 e il 2014, collezionando quasi ottanta presenze con la maglia del Cagliari. L’ex difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha raccontato in esclusiva a CagliariNews24 le sue impressioni sull’attualità rossoblù, proprio in vista della sfida contro i bergamaschi.

Nel corso dell’intervista Perico ha toccato diversi temi di rilievo: dall’esordio in prima squadra del tecnico Fabio Pisacane, alla recente polemica legata allo scontro tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso, fino ad altri aspetti che riguardano il momento della formazione sarda.

Le sue parole offrono uno spunto prezioso per comprendere meglio il presente del Cagliari e le prospettive in vista di un match particolarmente sentito.

In questi giorni si parla tanto delle parole pronunciate da Folorunsho nei confronti di Hermoso (in risposta ad una precedente offesa n.d.r.). Condividi l’indignazione generale o le vedi come “cose di campo”?

«Ci sono state offese da una parte e dall’altra, io non monterei il caso. Ora ci sono le telecamere e si vede tutto, ma fino a qualche stagione fa, quando non c’era il VAR, non dico che fosse la normalità, ma quelle erano cose che succedevano. Capitava anche di peggio, adesso mi sembra un’assurdità che a quello che è successo tra Folorunsho ed Hermoso sia stata data tutta questa importanza-. Penso che queste siano cose da campo, succedeva molto di peggio prima. Giocavi e dall’altra parte del campo c’era un giocatore a terra e non si sapeva cosa gli fosse successo. E allora cos’avremmo dovuto fare? Andare sul penale? La gente sottovaluta che in campo ci sono pressione e tantissima tensione. Le cose si dicono e poi alla fine della partita, anche se non lo fanno vedere, nel tunnel arriva un chiarimento».

Hai trascorso 4 anni in Sardegna, qual è il ricordo più bello che hai del tuo periodo con i rossoblù?

«Eravamo una squadra che giocava bene, avevamo tanti giocatori di qualità se penso a Conti, Cossu, lo stesso Astori, Pinilla e Nainggolan. E’ stato bellissimo per me che venivo da una squadra piccola come l’Albinoleffe. Eravamo quel tipo di squadra che se la giocava su ogni campo! Nel mezzo abbiamo avuto anche un intermezzo senza stadio, in quel periodo giocavamo a Trieste, eravamo sempre in trasferta. Se non avessimo avuto una squadra così di qualità non ci saremmo mai salvati. Se squadre come il Sassuolo e il Verona dovessero giocare a mille chilometri di distanza non so se arriverebbero a quindici punti in campionato. Non è stato facile gestire quel momento, ci salvammo nonostante non avessimo mai giocato in casa».

Passando alla corsa per lo scudetto: chi pensi che se la giocherà fino alla fine tra le tante squadre in lotta in questo momento?

«Napoli, Milan e Inter se la giocheranno fino alla fine, sono più attrezzate delle altre. C’è stato il momento della Roma, però penso che alla fine che dovendo giocare l’Europa League sia difficile lottare per lo scudetto. Il passo falso di Cagliari ha ridimensionato il tutto, è arrivata anche la sconfitta con il Napoli. Credo proprio che se la giocheranno quelle tre squadre!»

