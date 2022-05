Perisic Inter, attesa una risposta: ecco l’offerta per il rinnovo

Perisic Inter, attesa per la risposta del croato. Ecco l’offerta del club nerazzurro per il rinnovo del contratto in scadenza

Ieri gli agenti di Ivan Perisic sono stati nella sede dell’Inter per parlare del rinnovo di contratto. Il club nerazzurro pare sia andato incontro alle esigenze del giocatore: 5 milioni in parte fissa l’offerta più i bonus, non arriverebbe ai 6 milioni chiesti dal calciatore ma l’offerta è considerata comunque molto importante.

Si attende la risposta del calciatore che vedrà i propri agenti per decidere. Sullo sfondo restano la Premier League e la Juventus, che è interessata a Ivan, ma non avrebbe fatto alcuna offerta. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.