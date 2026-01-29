Connect with us

Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l'incontro di questo pomeriggio!

Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio! Svelata la posizione del club olandese sul futuro del croato

Il calciomercato invernale dell’Inter si accende improvvisamente con un tentativo che ha il sapore della nostalgia: riportare a Milano Ivan Perisić. La dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di puntare con decisione sul veterano croato, individuando in lui il rinforzo ideale per garantire esperienza, corsa e qualità sulle corsie laterali. L’operazione è fortemente caldeggiata da Cristian Chivu: l’ex difensore romeno, oggi alla guida tecnica dei Nerazzurri, vede nel classe ’89 l’uomo giusto per alzare il livello di personalità dello spogliatoio nel momento cruciale della stagione. Tuttavia, l’entusiasmo della Beneamata si è scontrato poche ore fa contro un muro eretto dal PSV Eindhoven.

Nel pomeriggio odierno è andato in scena un incontro ufficiale tra le parti che ha prodotto una brusca frenata: il club olandese ha rispedito al mittente la prima offerta d’acquisto, chiarendo la ferma volontà di trattenere il giocatore. Come confermato dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il PSV considera Perisić un elemento cardine del proprio progetto tecnico e non intende privarsene a cuor leggero a metà campionato. La risposta dei vertici di Eindhoven è stata netta: “Ivan non si tocca”.

Nonostante il “no” categorico incassato nel primo round, la dirigenza meneghina non sembra intenzionata ad alzare bandiera bianca. I contatti tra le parti restano costanti e l’Inter sta valutando i margini per un nuovo assalto, sperando magari di far leva sulla volontà del calciatore di riabbracciare i colori che lo hanno reso protagonista in Serie A. La strategia di Chivu è chiara: serve un profilo affidabile, tatticamente intelligente e pronto subito, e il nome di Ivan resta in cima alla lista dei desideri. Resta da vedere se il pressing italiano riuscirà a sgretolare le barricate olandesi prima del gong finale, trasformando un sogno di mercato in una concreta realtà di campo.

