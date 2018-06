Perisic sacrificabile: ecco il piano dell’Inter

Ivan Perisic può lasciare l’Inter. Il croato potrebbe essere il sacrificato eccellente per fare mercato in entrata: le ultimissime

L’Inter può sacrificare Ivan Perisic. Il giocatore croato, trattenuto lo scorso anno grazie anche all’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dei nerazzurri, potrebbe essere sacrificato quest’anno sul mercato. Secondo Tuttosport, l’Inter proverà a trattenere tutti i big ma deve iscrivere a bilancio 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. I nerazzurri proveranno a cedere tanti giovani talenti come ad esempio Pinamonti, Valietti, Zaniolo, Emmers e tanti altri ma se non dovessero riuscire nell’intento, proverebbero a portare a termine il piano B.

L’Inter ha messo nel mirino Politano e Malcom ma i nuovi arrivi potranno raggiungere Spalletti solo a partire da luglio. Il big sacrificabile sembra essere proprio Ivan Perisic. L’Inter punta a trattenere Mauro Icardi (ma in caso di pagamento della clausola può fare poco) e potrebbe lasciar andare il croato che piace ancora al Manchester United di José Mourinho. Dopo il 30 giugno sarà tempo di acquisti. Suning potrà effettuare un paio di colpi sul mercato in entrata per rinforzare la squadra nerazzurra. I nerazzurri, non a caso, hanno messo nel mirino alcuni esterni offensivi: secondo il quotidiano torinese starebbero preparando il terreno alla partenza di Perisic.