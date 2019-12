Perugia, Fulignati: «Grande vittoria. Ora spero nell’esordio in campionato» – VIDEO

Andrea Fulignati è stato sicuramente il migliore in campo nella vittoria del Perugia contro il Sassuolo in Coppa Italia. Le sue parole

(-Dal nostro inviato Antonio Parrotto) Andrea Fulignati, portiere del Perugia, migliore in campo nella vittoria del Grifone sul Sassuolo in Coppa Italia ha parlato in zona mista. Le sue parole.

«Era importante portare a casa il risultato. Abbiamo lottato fino alla fine. Avevamo bisogno di partite così, abbiamo fatto bene anche sotto l’aspetto del gioco. I nostri risultati devono passare anche da questo».