Perugia, ok il Curi dopo lo sciame sismico: con il Frosinone si gioca

Perugia, test ok per lo stadio Renato Curi dopo lo sciame sismico degli scorsi giorni: la gara con il Frosinone si giocherà

Come riferito dal Corriere dell’Umbria, al Curi di Perugia sono proseguiti i controlli dopo lo sciame sismico che aveva colpito la città negli scorsi giorni.

Test superati, con l‘impianto che non ha portato alla luce problemi di sicurezza. E’ così arrivato il via libera per poter giocare la gara contro il Frosinone, dopo il rinvio di quella contro la Reggina.