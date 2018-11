Pescara-Lecce 0-0: risultato e partita in diretta live

Pescara-Lecce, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Pescara ospita nel monday night dell’11ª giornata di Serie B il Lecce. Con 19 punti conquistati in 10 gare (5 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), i pescaresi sono primi in classifica, i salentini invece sono sesti con 16 punti grazie a 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Pescara-Lecce 0-0: tabellino

MARCATORI: –

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. All. Pillon

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Fiamozzi, Calderoni; Tabanelli, Scavone, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Palombi. All. Liverani

ARBITRO: Di Paolo

NOTE: –

Pescara-Lecce: diretta live e sintesi

Le squadre sono in campo;

Pescara-Lecce: probabili formazioni e pre-partita

Pillon conferma il 4-3-3 in cui dovrebbe di conseguenza riproporre gran parte della «formazione tipo». In attacco il tridente sarà composto da Marras, Monachello e Mancuso. Brugman ancora regista, mentre in difesa ci sarà Balzano a destra.

Liverani dovrebbe invece affidarsi al 4-3-1-2 con Meccariello e Marino come coppia centrale difensiva, il tutto per via dell’infortunio di Bovo. A centrocampo linea a tre con Tabanelli, Arrigoni e Petriccione, in panchina quindi Scavone. I due terzini saranno Venuti a destra e Calderoni a sinistra.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Mancuso, Monachello, Antonucci. All.: Pillon

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni; Tabanelli, Arrigoni, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Palombi. All.: Liverani

Pescara-Lecce Streaming: dove vederla in tv

