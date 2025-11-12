Pescara, adesso è ufficiale! Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore: ritorno in biancazzurro per lui, subentra a Vivarini

Pescara, ufficiale: Gorgone torna in biancazzurro e diventa il nuovo allenatore, raccoglie l’eredità di Vivarini per rilanciare la stagione

Giorgio Gorgone è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara, subentrando a Vincenzo Vivarini esonerato l’11 novembre. Il tecnico romano guiderà la squadra con il supporto di uno staff rinnovato e ben strutturato. Ecco la nota del club:

COMUNICATO – La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Giorgio Gorgone.

Per il nuovo tecnico biancazzurro si tratta di un ritorno in riva all’Adriatico, avendo indossato la maglia del Pescara da calciatore nel ruolo di centrocampista, distinguendosi per carattere, intelligenza tattica e grande professionalità. Il nuovo gruppo di lavoro ha già diretto la prima giornata di allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano, con una doppia seduta tra test atletici al mattino ed esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio.

A mister Gorgone e al suo staff il più caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro.”

