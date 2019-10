PESSINA: «È una sconfitta che brucia. Dobbiamo essere più cinici» – VIDEO

Matteo Pessina, attaccante dell’Hellas Verona, commenta con grande rammarico la sconfitta casalinga contro il Sassuolo

(Dal nostro inviato al Bentegodi, Giuseppe D’Amato) Non possono essere contenti i giocatori di Ivan Juric per il risultato maturato al Bentegodi contro il Sassuolo. Porta voce del malcontento scaligero è Matteo Pessina che in zona mista esterna il proprio rammarico.

«Non possiamo essere felici per stasera. C’è grande delusione ma anche voglia di rimettersi subito a lavorare e migliorare»