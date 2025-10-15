Petrucci come 80 anni: gli aneddoti su Agnelli e Berlusconi. E sul ricordo più bello...

Gianni Petrucci ha guidato il Coni a lungo, ma ha seguito molto anche il calcio. E in un’intervista si è soffermato proprio su quest’ultimo

É stato presidente del Coni a lungo, ha guidato il basket, sa molto di calcio. Gianni Petrucci, in occasione dei suoi 80 anni, si confida in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo una vita straordinaria dedicata allo sport italiano.



SONNO – «Dormo pochissimo. E ho notato che chi lo fa è più intelligente degli altri: parte prima e ha più tempo per le cose da fare. Però non potrei mai rinunciare alla mezzora del riposino pomeridiano. Lo suggerì anche Gianni Agnelli. Ho sempre cercato di copiare la vita dei grandi, ogni tanto così mi illudo di esserlo anche io».



AGNELLI E BERLUSCONI – «Agnelli aveva un carisma clamoroso. Quando era nel comitato etico del Cio, insieme a Kissinger, al suo ingresso tutti i membri si alzavano per rispetto. Berlusconi ci è sempre venuto incontro, anche grazie a Gianni Letta, a cui sono grato. Aveva una simpatia incredibile. Ed era un generoso. A tutti coloro che vinsero l’Olimpiade donò personalmente un orologio di enorme valore».



LA BANCA DEL TOTOCALCIO – «Mio padre aveva un negozio di abbigliamento in via Marsala a Roma, lavorava per i grandi alberghi. Ero il terzo di tre fratelli, uno professore di chimica, un altro avvocato. Avrei dovuto portare avanti io il negozio: per carità. Così, quando c’è stata l’occasione di entrare al Coni, attraverso mio zio ispettore alla Banca Nazionale del Lavoro, la banca del Totocalcio, l’ho presa al volo».

LA PARTITA INDIMENTICABILE – «Italia-Australia sempre del 2006, a Kaiserslautern. Al rigore di Totti, al 95', impazzii totalmente, feci le scale di corsa e scesi in campo ad abbracciarlo. Mi rovinai il vestito ma chissenefregava».