Piacenza, squalifica per capitan Cesarini: la sua colpa contro la Pro Patria

Squalifica arrivata per Alessandro Cesarini, capitano del Piacenza: il tutto è dovuto ai fatti accaduti contro la Pro Patria

La Procura Federale, dopo tre mesi, ha deciso di squalificare per una giornata il capitano del Piacenza Alessandro Cesarini, colpevole di non aver impedito l’interlocuzione tra la sua squadra e tifosi sotto il settore ospiti, quando i sostenitori intimidirono i calciatori nel match contro la Pro Patria.

Per lui, in aggiunta allo stop per la prossima gara, anche una multa di 4 mila euro.