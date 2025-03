Piccoli esalta Nicola: «Mi sta facendo crescere sotto quegli aspetti. Cagliari? I tifosi sono straordinari»

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Nicola e sulla stagione che sta facendo con la maglia rossoblu

Roberto Piccoli ha parlato con il conduttore della Serie A di TLN TV Steven Moore di questa stagione. Ecco le dichiarazioni del centravanti del Cagliari.

DAVIDE NICOLA – «Il mister mi sta facendo crescere sotto diversi punti di vista dal far reparto da solo a giocare bene con la squadra ma anche a fare bene a livello realizzativo. Sto migliorando molto, cosa che sto cercando di fare costantemente di partita in partita».

TIFOSI – «I tifosi per noi sono una parte importantissima perché nelle partite in casa ci danno una spinta in più. Ci sono state delle partite in cui eravamo andati sotto di un gol ma nelle quali andavamo al doppio grazie alla loro spinta, questo anche solo rispetto a cinque minuti prima! Ci aiuteranno e daranno una grande mano per il finale di stagione».

ESULTANZE – «Me la vivo un po’ in base al momento, ne parlo con gli amici in settimana e magari salta fuori un esultanza. La creiamo sul momento per poi riproporla la domenica».

RECORD DI GOL – «Io cerco di lavorare giorno dopo giorno e penso che la cosa più importante sia la squadra. Lavoro sempre per farmi trovare pronto e riuscire ad aiutarli se possibile, dobbiamo continuare a lavorare tutti compatti per il Cagliari. Dobbiamo cercare di fare un gioco utile a portare risultati tanto alla squadra quanto alla società».