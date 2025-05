Pinamonti e quel ritorno al Sassuolo che potrebbe essere molto più di una semplice alternativa. Ecco perché

Pinamonti al Sassuolo? Una rivincita per entrambe le parti, indipendentemente dalla scelta del Genoa a fine stagione. La situazione attuale

Pinamonti con grande probabilità tornerà alla corte del Sassuolo considerando che il Genoa non vuole pagare i 14 milioni di euro richiesti dalla squadra neroverde per assicurarsi il talentino ex Inter. Tuttavia il ritorno in quel di Reggio Emilia non sarebbe un piano di Serie B.

Secondo quanto risultato da SassuoloNews.net, il Sassuolo sta fortemente pensando di trattenerlo per fargli svolgere il ruolo di punta titolare.