Pinamonti Empoli, affare in chiusura: atteso il giocatore in città

Pinamonti Empoli, è fatta: il giocatore è atteso in città per le visite mediche e per la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club

Nuova avventura in Serie A e lontano dall’Inter per Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante classe 1999 è ormai prossimo a trasferirsi in prestito per la prossima stagione all’Empoli.

L’ex giocatore del Genoa è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore a disposizione di Andreazzoli. L’attaccante è atteso in città nella serata di oggi per poi sostenere verosimilmente nella giornata di domani le visite mediche con il nuovo club. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.