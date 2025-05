Pinamonti verrà riscattato dal Genoa? Quelle motivazioni della società rossoblu possono risultare fatali - Calcio News 24

Pinamonti verrà riscattato dal Genoa? Ecco le ultime novità sulla decisione della società rossoblu nei confronti del centravanti del Sassuolo

Quale sarà il futuro di Pinamonti? Questo è uno dei quesiti più importanti del calciomercato Genoa considerando anche la stagione che ha fatto: con tanto di doppia cifra e salvezza portata senza problemi a casa.

Secondo quanto riportato da CalcioGenoa.it, Andrea Pinamonti potrebbe non essere riscattato sia per i 14 milioni di euro (ritenuti elevati) che per l’ingaggio che non è sostenibile. Staremo a vedere nelle prossime settimane.